Бывший форвард Вест Хэма снова вернулся в Англию

Ямайский нападающий Майкл Антонио нашел себе новый клуб в Англии.

36-летний футболист подписал однолетний контракт с Уотфордом.

Напомним, что Антонио больше всего сыграл за Вест Хэм, но в 2024 году попал в аварию и сломал ногу.

По окончании того сезона ямаец покинул Вест Хэм и присоединился к Аль-Сайлии, где провел лишь четыре матча.

А теперь Антонио вернулся в Англию, где поможет Уотфорду в Чемпионшипе. Клуб занимает 13-ю строчку на данный момент.

Ранее также сообщалось, что Челси продлил контракт со своим вингером.

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