iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший форвард Вест Хэма снова вернулся в Англию

Майкл Антонио подписал контракт с Уотфордом.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Антонио / watfordfc.com
Майкл Антонио / watfordfc.com

Ямайский нападающий Майкл Антонио нашел себе новый клуб в Англии.

36-летний футболист подписал однолетний контракт с Уотфордом.

Напомним, что Антонио больше всего сыграл за Вест Хэм, но в 2024 году попал в аварию и сломал ногу.

По окончании того сезона ямаец покинул Вест Хэм и присоединился к Аль-Сайлии, где провел лишь четыре матча. 

А теперь Антонио вернулся в Англию, где поможет Уотфорду в Чемпионшипе. Клуб занимает 13-ю строчку на данный момент.

Ранее также сообщалось, что Челси продлил контракт со своим вингером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике
Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам
Артета рассказал о нестандратных тренировках на предсезонке Артета рассказал о нестандратных тренировках на предсезонке
Гран-при Испании: Антонелли стал быстрейшим пилотом во второй практике Гран-при Испании: Антонелли стал быстрейшим пилотом во второй практике

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:28
Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике
Формула 120:25
Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам
Европа19:50
Артета рассказал о нестандратных тренировках на предсезонке
Формула 119:25
Гран-при Испании: Антонелли стал быстрейшим пилотом во второй практике
Европа19:10
Бывший форвард Вест Хэма снова вернулся в Англию
Европа18:26
Челси продлил контракт игрока, которого мог продать летом
Другие17:55
Сборная Украины выиграла второй матч подряд на Евро-2026
Другие страны17:30
Звезда сборной Ганы завершил международную карьеру
Формула 116:55
Леклер поедет в Мадриде со старым двигателем
Баскетбол16:25
NCAA разрешила Коваль сменить клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK