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Футбол

Арсенал намерен сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира

Стороны ведут переговоры о новом контракте.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Арсенал ведет переговоры по новому контракту с Микелем Артетой, пишет BBC.

На текущий момент еще далеко до полного согласования, однако стороны не сомневаются, что переговоры завершатся успешно.

Сейчас испанец получает 10 млн евро в год и еще 5 млн евро бонусов за выход в Лигу чемпионов.

Арсенал готов увеличить эти цифры и сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Напомним, что испанец возглавил клуб в 2019 году. С командой он трижды взял Суперкубок Англии, дважды Кубок Англии и прошлом сезоне привел "канониров" к долгожданному чемпионству.

Ранее также сообщалось, что форвард Тоттенхэма хочет разорвать контракт с клубом.

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