Арсенал намерен сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира
Стороны ведут переговоры о новом контракте.
Арсенал ведет переговоры по новому контракту с Микелем Артетой, пишет BBC.
На текущий момент еще далеко до полного согласования, однако стороны не сомневаются, что переговоры завершатся успешно.
Сейчас испанец получает 10 млн евро в год и еще 5 млн евро бонусов за выход в Лигу чемпионов.
Арсенал готов увеличить эти цифры и сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Напомним, что испанец возглавил клуб в 2019 году. С командой он трижды взял Суперкубок Англии, дважды Кубок Англии и прошлом сезоне привел "канониров" к долгожданному чемпионству.
Ранее также сообщалось, что форвард Тоттенхэма хочет разорвать контракт с клубом.
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