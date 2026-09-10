После встречи оссия — Камерун, которая состоялась 12 октября 2023 года в москве и завершилась со счетом 1:0, российская сторона должна была перечислить два платежа — €455 056 и €112 514. Общая сумма составила около €567,5 тыс, сообщает The Times.

Утверждается, что средства поступили на личный счет президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это’о в Qatar National Bank в Дохе. Бывшие функционеры FECAFOOT заявляют, что не знают, что произошло с деньгами после их получения, поскольку не обнаружили подтверждений их последующего перевода на официальный счет федерации.

Экс-член исполкома FECAFOOT Гибе Гатама также сообщил, что бывшие чиновники организации более года назад обратились в этический комитет FIFA по этому вопросу, но ответа не получили. При этом сам Это’о и представители камерунской федерации не прокомментировали обвинения.

Напомним, Французская федерация футбола (FFF) официально отозвала поддержку Джанни Инфантино.

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