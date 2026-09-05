Барселона определилась с капитанами на новый сезон: Ямаль вошел в пятерку

Рафинья станет первым капитаном команды, а Ламин Ямаль впервые вошел в число лидеров каталонцев.

Барселона определилась с окончательной иерархией капитанов на сезон-2026/27. Первые две позиции главный тренер Ханси Флик определил самостоятельно: первым капитаном останется Рафинья, вторым станет Педри. Еще трех капитанов выбрали сами футболисты путем голосования.

В итоговую пятерку также вошли Эрик Гарсия, Френки де Йонг и Ламин Ямаль.

Рафинья уже выводил Барселону на поле с капитанской повязкой в матче Трофея Жоана Гампера против Аль-Ахли. Бразилец забил с пенальти в победном матче со счетом 2:1 и был признан лучшим игроком встречи.

Выбор Эрика Гарсии и Френки де Йонга объясняется их авторитетом внутри команды и опытом. Появление в капитанской пятерке Ямаля стало более неожиданным решением. 19-летний испанец является самым молодым игроком в новой иерархии.

Пересмотр капитанской группы потребовался после ухода из команды в аренду Марк-Андре тер Штегена и Рональда Араухо.

Напомним, 6 сентября Барселона объявила о переходе нападающего Арсенала.

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