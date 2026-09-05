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"Артем, уходи!" Болельщики освистали Бондаренко после победы Аль-Ахли

Украинский полузащитник подвергся критике со стороны фанатов своей команды, несмотря на ее победу со счетом 5:0.
Сегодня, 11:55       Автор: Сергей Носенко
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Украинский полузащитник Артем Бондаренко оказался под свистом трибун во время матча пятого тура чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Ахли и Аль-Риядом.

Команда Марина Пушича одержала разгромную победу со счетом 5:0, однако выступление Бондаренко не понравилось местным болельщикам. Каждый раз, когда украинец получал мяч, с трибун раздавались свист и недовольство, сообщает саудовское издание Аль-Яум.

В первом тайме Бондаренко получил оценку 6,2. За 45 минут он не нанес ни одного удара и не создал голевых моментов, а также семь раз терял мяч. После перерыва украинец покинул поле на 62-й минуте.

Поведение фанатов вызвало негативную реакцию партнеров Бондаренко. Рожер Ибаньес и Иван Тони жестами призвали болельщиков прекратить освистывать украинца и поддержать его во время матча.

После поединка ситуацию прокомментировал главный тренер Аль-Ахли Марин Пушич. Он подчеркнул, что болельщики должны поддерживать команду и каждого футболиста, который выступает в футболке клуба.

Напомним, саудовский клуб пытается избавиться от Бондаренко после коррупционного скандала со спортивным директором Руем Педру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль Ахли Артем Бондаренко

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