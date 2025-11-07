Пять украинцев попали в символическую сборную тура Лиги конференций

Они представляют три разные клуба.

Завершилась третья игровая неделя в Лиге конференций, которая оказалась самой успешной для украинских клубов.

Динамо и Шахтер выиграли свои матчи, а потому не удивительно, что представители этих клубов попали в символическую команду тура от портала SofaScore.

От киевлян в команде недели оказались Владислав Кабаев (оценка 8,4), Виталий Буяльский (9,0) и Денис Попов (8,1), а от Шахтера автор чудо-гола Артем Бондаренко (8,5).

Еще одним украинцем в этой команде оказался защитник румынской Университате Александр Романчук, который забил победный гол в ворота австрийского Рапида.

На ISPORT также можно ознакомиться с турнирной таблицей Лиги конференций, в которой Шахтер уже в ТОП-10, а Динамо вышло в зону плей-офф.

