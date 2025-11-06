"Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций.

Хавбек открыл счет в поединке эффектным ударом после розыгрыша углового, а во втором тайме Кауан Элиас удвоил преимущество "горняков".

"Думаю, что провели достаточно неплохой матч, кроме, возможно, последних 10-15 минут, возможно, немножко расслабились. Но очень важная победа после поражения от Легии. Очень важно набирать очки в этом турнире, и слава Богу, что у нас это получилось.

Гол? Да, это была домашняя заготовка, и в свое время Дарио Срна много таких забивал. Поэтому скину ему сегодня видео для сравнения - пусть выберет, какой лучше", - сказал Бондаренко в эфире MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брейдаблик (2:0).

