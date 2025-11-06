iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Скину видео Срне, пусть выберет лучший": Бондаренко оценил свой гол Брейдаблику

Полузащитник Шахтера высказался о победном матче в Лиге конференций.
Вчера, 22:56       Автор: Игорь Мищук
Артем Бондаренко забил Брейдаблику / Getty Images
Артем Бондаренко забил Брейдаблику / Getty Images

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций.

Хавбек открыл счет в поединке эффектным ударом после розыгрыша углового, а во втором тайме Кауан Элиас удвоил преимущество "горняков".

Читай также: Бондаренко классным ударом наказал Брейдаблик: видео

"Думаю, что провели достаточно неплохой матч, кроме, возможно, последних 10-15 минут, возможно, немножко расслабились. Но очень важная победа после поражения от Легии. Очень важно набирать очки в этом турнире, и слава Богу, что у нас это получилось.

Гол? Да, это была домашняя заготовка, и в свое время Дарио Срна много таких забивал. Поэтому скину ему сегодня видео для сравнения - пусть выберет, какой лучше", - сказал Бондаренко в эфире MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Брейдаблик (2:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко Брейдаблик

Статьи по теме

Ризнык провел юбиленый сухой матч Ризнык провел юбиленый сухой матч
Пять украинцев попали в символическую сборную тура Лиги конференций Пять украинцев попали в символическую сборную тура Лиги конференций
Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025 Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
Европа19:16
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Футзал19:10
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Любарт, ХИТ разбил Авалон
Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
Теннис18:36
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK