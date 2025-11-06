iSport.ua
Бондаренко классным ударом наказал Брейдаблик: видео

Украинец открыл счет в противостоянии.
Вчера, 20:50       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Донецкий Шахтер выиграл первый тайм поединка 3-го тура Лиги конференций. Мяч в составе "горняков" оформил полузащитник Артем Бондаренко.

Отечественный гранд повел в счете на 28-й минуте. Помог подопечным Арды Турана стандарт. Назарина с углового вырезал на линию штрафной, откуда Бондаренко эффектно уложил с лета.

Видео гола Бондаренко:

Хавбек впервые отличился голом в нынешнем сезоне еврокубков. До сих пор Бондаренко забивал только в чемпионате Украины. Его статистика в УПЛ – 11 матчей, 2 мяча, 2 ассиста.

К слову, ранее Шахтер забрал обе награды тура отечественной Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко Брейдаблик

