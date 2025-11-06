iSport.ua
Шахтер - Брейдаблик: видео голов матча Лиги конференций

Вашему вниманию обзор победного поединка "горняков".
Вчера, 22:30       Автор: Антон Федорцив
Кауан Элиас / Getty Images
Кауан Элиас / Getty Images

Донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик в 3-м туре основного раунда Лиги конференций. Подопечные Арды Турана забили по мячу в каждом из таймов.

В первой половине гол-красавец оформил Бондаренко. "Горняки" классно разыграли угловой - Назарина от флажка отдал на линию штрафной, а партнер классно уложил с лета. Вратарь был в этом эпизоде ​​бессилен.

После перерыва Шахтер упустил несколько возможностей. Снял все вопросы о победителе Элиас. На входе в штрафную он обыгрался с Изаки и мастерски уложил низом в дальний угол ворот.

Статистика матча Шахтер – Брейдаблик 3-го тура Лиги конференций

Шахтер – Брейдаблик – 2:0
Голы: Бондаренко, 28, Элиас, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.45
Владение мячом: 74 % - 26 %
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 4 - 0
Угловые: 8 - 2
Фолы: 7 - 8

