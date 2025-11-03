Капитан Динамо обошёл легенду клуба по забитым мячам

В матче Динамо против Шахтера, который прошел 2 ноября, полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский забил гол. Встреча завершилась победой донецкого клуба со счетом 3:1.

Этот гол стал для капитана "столичной" команды 86-м в футболке Динамо во всех соревнованиях. Таким образом, Буяльский обошел Виктора Каневского, на счету которого было 85 точных ударов в период с 1953 по 1964 год.

Теперь полузащитник занимает 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Динамо.

(первый показатель – всего голов, затем в национальных чемпионатах, Кубках, еврокубках, других официальных турнирах)

Олег Блохин – 266 (211+29+26) Сергей Ребров – 163 (113+19+31) Андрей Ярмоленко – 159 (115+24+20) Максим Шацких – 142 (97+22+23) Андрей Шевченко – 124 (83+16+25) Олег Гусев – 96 (58+14+22+2) Виктор Цыганков – 94 (60+9+12+8) Артём Милевский – 87 (57+11+16+3) Виталий Буяльский – 86 (63+5+15+3) Виктор Каневский – 85 (80+5+0+0)

В нынешнем сезоне Буяльский принял участие в 16 матчах, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!