Капитан Динамо обошёл легенду клуба по забитым мячам

Превзошёл Виктора Каневского.
Сегодня, 09:03       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Буяльский / Getty Images
Виталий Буяльский / Getty Images

В матче Динамо против Шахтера, который прошел 2 ноября, полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский забил гол. Встреча завершилась победой донецкого клуба со счетом 3:1.

Этот гол стал для капитана "столичной" команды 86-м в футболке Динамо во всех соревнованиях. Таким образом, Буяльский обошел Виктора Каневского, на счету которого было 85 точных ударов в период с 1953 по 1964 год.

Теперь полузащитник занимает 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Динамо.

(первый показатель – всего голов, затем в национальных чемпионатах, Кубках, еврокубках, других официальных турнирах)

  1. Олег Блохин – 266 (211+29+26)
  2. Сергей Ребров – 163 (113+19+31)
  3. Андрей Ярмоленко – 159 (115+24+20)
  4. Максим Шацких – 142 (97+22+23)
  5. Андрей Шевченко – 124 (83+16+25)
  6. Олег Гусев – 96 (58+14+22+2)
  7. Виктор Цыганков – 94 (60+9+12+8)
  8. Артём Милевский – 87 (57+11+16+3)
  9. Виталий Буяльский – 86 (63+5+15+3)
  10. Виктор Каневский – 85 (80+5+0+0)

В нынешнем сезоне Буяльский принял участие в 16 матчах, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

