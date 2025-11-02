iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Отечественные гранды устроили яркое Классическое.
Вчера, 22:30       Автор: Антон Федорцив
Невертон / ФК Шахтер
Невертон / ФК Шахтер

"Горняки" открыли в дебюте поединка. Помог подопечным Арды Турана стандарт. Педриньо да Силва подал угловой на ближнюю штангу, а ловкий Эгиналдо результативно сыграл головой.

В начале второй половины команды обменялись голами. Сначала Невертон уложил в дальний угол с дистанции. А затем капитан "бело-синих" Буяльский в касание замкнул прострел Караваева.

Финальные полчаса команды провели на встречных курсах. Фортуна в этот раз была на стороне Шахтера. Уже в добавленное арбитром время быстрая контратака дончан завершилась автоголом Кабаева.

Статистика матча Шахтер – Динамо 11-го тура чемпионата Украины

Шахтер – Динамо – 3:1
Голы: Эгиналдо, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56

Шахтер: Ризнык – Конопля, Марлон, Матвиенко, Педринью Азеведо – Бондаренко (Бондарь, 67), Очеретько, Марлон Гомес – Педринью да Силва (Изаки, 75), Эгиналдо (Мейреллиш, 75), Невертон (Тобиас, 67)

Динамо: Нещерет – Караваев (Тымчик, 75), Попов, Тиаре, Вивчаренко (Михавко, 75) – Пихаленок (Шапаренко, 85), Бражко, Буяльский – Кабаев, Ярмоленко, Огундана (Герреро, 61)

Предупреждения: Гомес, Невертон – Тиаре

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо

Статьи по теме

Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом
Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата
Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч" Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч"
Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:49
Звезда Баварии близок к возобновлению тренировок
Европа00:26
Антони дублем и ассистом обеспечил Бетису разгром Мальорки
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан минимально одолел Рома Довбика
Другие23:27
Экклстоун подобрал идеальный чемпионат для Шумахера-младшего
Украина22:53
Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом
Украина22:30
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Украина22:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ
Украина21:50
УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух
Европа21:28
Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче
Украина20:59
Календарь Шахтера: "горняки" взяли реванш у Динамо за вылет из Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK