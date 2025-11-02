Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

"Горняки" открыли в дебюте поединка. Помог подопечным Арды Турана стандарт. Педриньо да Силва подал угловой на ближнюю штангу, а ловкий Эгиналдо результативно сыграл головой.

В начале второй половины команды обменялись голами. Сначала Невертон уложил в дальний угол с дистанции. А затем капитан "бело-синих" Буяльский в касание замкнул прострел Караваева.

Финальные полчаса команды провели на встречных курсах. Фортуна в этот раз была на стороне Шахтера. Уже в добавленное арбитром время быстрая контратака дончан завершилась автоголом Кабаева.

Статистика матча Шахтер – Динамо 11-го тура чемпионата Украины

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Эгиналдо, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56

Шахтер: Ризнык – Конопля, Марлон, Матвиенко, Педринью Азеведо – Бондаренко (Бондарь, 67), Очеретько, Марлон Гомес – Педринью да Силва (Изаки, 75), Эгиналдо (Мейреллиш, 75), Невертон (Тобиас, 67)

Динамо: Нещерет – Караваев (Тымчик, 75), Попов, Тиаре, Вивчаренко (Михавко, 75) – Пихаленок (Шапаренко, 85), Бражко, Буяльский – Кабаев, Ярмоленко, Огундана (Герреро, 61)

Предупреждения: Гомес, Невертон – Тиаре

