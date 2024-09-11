Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа

2 октября стартует 4-й розыгрыш Лиги конференций.

В этом сезоне третий еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги конференций-2024/25

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги конференций-2024/25

2 октября

17:30 Истанбул Башакшехир- Рапид Вена

17:30 Витория Гимараеш - Целе

3 октября

19:45 Ноа - Млада Болеслав

19:45 Динамо Минск - Хартс

19:45 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен

19:45 Астана - ТСЦ Бачка-Топола

19:45 Омония - Викингур Рейкьявик

19:45 Хайденхайм - Олимпия Любляна

19:45 Мольде - Ларн

19:45 Легия - Бетис

22:00 ЛАСК - Юргорден

22:00 Челси - Гент

22:00 Копенгаген - Ягеллония

22:00 Фиорентина - Нью-Сейнтс

22:00 Шемрок Роверс - АПОЭЛ

22:00 Лугано - ХИК

22:00 Борац Баня-Лука - Панатинаикос

22:00 Петрокуб - Пафос

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