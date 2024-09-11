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Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа

ISPORT.UA представляет результаты команд на основном этапе Лиги конференций-2024/25.
Сегодня, 13:06
Лига конференций-2024/25 / Getty Images
Лига конференций-2024/25 / Getty Images

2 октября стартует 4-й розыгрыш Лиги конференций.

В этом сезоне третий еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги конференций-2024/25

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# Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1 АПОЕЛ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Астана 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Бачка Топола 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Башакшехір 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Борац БЛ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Вікінгур 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Віторія Гімарайнш 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Гайденгайм 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гартс 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Гент 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ГІК 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Динамо Минск 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Копенгаген 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ларн 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ЛАСК 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Легія 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Лугано 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Млада Болеслав 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Молде 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ноах 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Нью-Сейнтс 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Олімпія Любляна 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Омонія 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Панатінаїкос 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Пафос 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Петрокуб 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Рапід Відень 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Реал Бетіс 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Фіорентина 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Целє 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Челсі 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шемрок Роверс 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Юргорден 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ягеллонія 0 0 0 0 0 0 0 0

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги конференций-2024/25

  • 2 октября

17:30 Истанбул Башакшехир- Рапид Вена
17:30 Витория Гимараеш - Целе

  • 3 октября

19:45 Ноа - Млада Болеслав
19:45 Динамо Минск - Хартс
19:45 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен
19:45 Астана - ТСЦ Бачка-Топола
19:45 Омония - Викингур Рейкьявик
19:45 Хайденхайм - Олимпия Любляна
19:45 Мольде - Ларн
19:45 Легия - Бетис
22:00 ЛАСК - Юргорден
22:00 Челси - Гент
22:00 Копенгаген - Ягеллония
22:00 Фиорентина - Нью-Сейнтс
22:00 Шемрок Роверс - АПОЭЛ
22:00 Лугано - ХИК
22:00 Борац Баня-Лука - Панатинаикос
22:00 Петрокуб - Пафос

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