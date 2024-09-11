Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа
2 октября стартует 4-й розыгрыш Лиги конференций.
В этом сезоне третий еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.
Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.
По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.
Общая таблица основного этапа Лиги конференций-2024/25
|#
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|АПОЕЛ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Астана
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Бачка Топола
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Башакшехір
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Борац БЛ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Вікінгур
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Віторія Гімарайнш
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Гайденгайм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Гартс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ГІК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Динамо Минск
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Ларн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Легія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Млада Болеслав
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Молде
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Ноах
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Нью-Сейнтс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Олімпія Любляна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Омонія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Панатінаїкос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Петрокуб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Рапід Відень
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Реал Бетіс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Фіорентина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|Целє
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Челсі
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Шемрок Роверс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Юргорден
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Ягеллонія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги конференций-2024/25
- 2 октября
17:30 Истанбул Башакшехир- Рапид Вена
17:30 Витория Гимараеш - Целе
- 3 октября
19:45 Ноа - Млада Болеслав
19:45 Динамо Минск - Хартс
19:45 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен
19:45 Астана - ТСЦ Бачка-Топола
19:45 Омония - Викингур Рейкьявик
19:45 Хайденхайм - Олимпия Любляна
19:45 Мольде - Ларн
19:45 Легия - Бетис
22:00 ЛАСК - Юргорден
22:00 Челси - Гент
22:00 Копенгаген - Ягеллония
22:00 Фиорентина - Нью-Сейнтс
22:00 Шемрок Роверс - АПОЭЛ
22:00 Лугано - ХИК
22:00 Борац Баня-Лука - Панатинаикос
22:00 Петрокуб - Пафос
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