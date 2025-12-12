Не Шахтером единым: кто еще гарантировал себе плей-офф еврокубков?

За тур до конца Лиги конференций таких клубов всего восемь.

Страсбур уже в 1/8 финала / Getty Images

Накануне донецкий Шахтер одержал победу в матче против мальтийского Хамрун Спартанс и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций.

При чем, "горняки" точно будут сеяными, если попадут именно в стыковые матчи плей-офф, хотя с большой долей вероятности они займут место в ТОП-8 и получат прямую путевку в 1/8 финала.

Кроме Шахтера в плей-офф Лиги конференций вышли еще семь клубов:

Страсбург (Франция) - гарантировано в 1/8 финала;

Ракув (Польша);

АЕК (Греция);

Самсунспор (Турция)

Спарта (Чехия);

Райо Вальекано (Испания);

Майнц (Германия).

За шаг до плей-офф остаются бывшие соперники Динамо - Кристал Пэлас и Фиорентина - тогда как сами киевляне уже точно не выйдут в пост-сезон.

Кроме команды Игоря Костюка потеряли шансы на плей-офф шведский Гаккен, польская Легия, словацкий Слован, Хамрун, шотландский Абердин, ирландские Шелбурн и Шемрок, а также австрийский Рапид.

