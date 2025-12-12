НБА: трипл-дабл игрока Милуоки помог обыграть Бостон, Хьюстон тяжело победил Клипперс

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной Ассоциации завершились очередные четыре поединка.

Никола Йокич не сумел оформить трипл-дабл, но своими 36-ю очками не оставил шансов Сакраменто, Пеликанс добыли лишь четвертую победу в сезоне, обыграв Портленд, а Бостон проиграл Милуоки, у которых зажигал Кевин Портер, оформивший трипл-дабл.

Самая интересная концовка была в Хьюстоне, где местные Рокетс до конца вели борьбу против Лос-Анджелес Клипперс.

Результаты матчей НБА за 12 декабря

Милуоки – Бостон – 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21)

Милуоки: Кузма (31), Портер (18 + 10 подборов + 13 передач), Трент (13), Роллинз (10 + 7 передач), Тернер (4) – старт; Портис (27 + 10 подборов), Энтони (9), Симс (2), Нэнс (2), Коффи (0), Джексон (0), Г. Харрис (0), Т. Адетокумбо (0).

Бостон: Браун (30), Уолш (20 + 8 подборов), Притчард (11 + 7 передач), Уайт (11), Кета (9 + 10 подборов) – старт; Саймонс (7), Майнотт (7), Гонсалес (6), Шайерман (0), Хаузер (0 + 7 подборов).

Новый Орлеан – Портленд – 143:120 (39:30, 31:38, 35:29, 38:23)

Новый Орлеан: Мерфи (24), Фирс (19), Куин (17 + 7 передач), Бей (15 + 8 подборов), Джонс (4) – старт; Макгауэнс (23 + 7 подборов), Пул (22), Мисси (5 + 8 подборов), Пиви (5), Альварадо (4 + 9 передач), Хоукинс (3), Маткович (2).

Портленд: Шарп (21), Авдия (16 + 7 подборов + 6 передач), Грант (16), Камара (15), Мюррэй (7 + 9 подборов) – старт; Сиссоко (20), Рупер (14), Лав (9), Рит (2), Кук (0).

Хьюстон – Клипперс – 115:113 (29:29, 22:25, 29:28, 35:31)

Хьюстон: Шенгюн (22 + 15 подборов + 5 потерь), Томпсон (20 + 9 подборов + 8 передач), Смит (18 + 10 подборов), Дюрэнт (16 + 5 потерь), Окоги (8) – старт; А. Холидэй (13), Шеппард (10), Капела (4), Адамс (4).

Клипперс: Зубац (33 + 7 подборов), Ленард (24 + 9 подборов + 5 перехватов), Харден (22 + 7 передач), Данн (9 + 6 передач), Коллинз (9) – старт; Богданович (10), Батюм (6), Б. Лопес (0), Сэндерс (0).

Сакраменто – Денвер – 105:136 (26:41, 28:36, 27:32, 24:27)

Сакраменто: Уэстбрук (17), Мюррэй (15), Рейно (15 + 9 подборов), Дерозан (11), Клиффорд (2) – старт; Монк (18 + 5 потерь), Картер (15), Эллис (8), Ачиува (4), Макдермотт (0), Юбэнкс (0).

Денвер: Йокич (36 + 12 подборов + 8 передач), Уотсон (21), К. Джонсон (16), Дж. Мюррэй (11 + 9 передач), Джонс (2) – старт; Валанчюнас (15), Хардуэй (11), Б. Браун (8 + 7 передач), Тайсон (8), Пикетт (6), Ннаджи (2).

