Чемпион мира в 75 лет сдал первый экзамен для получения среднего образования

Бывший вратарь Ривер Плейта и сборной Аргентини Убальдо "Эль Пато" Фильоль поделился весьма интересной информацией - он сдал экзамен по географии в школе.

Чемпион мира 1978 года прервал учебу в школе в 14-летнем возрасте, чтобы сосредоточиться на футболе, но в 75 лет принял решение все же получить образование.

"Я сел с родными, обговорил и сказал, что хочу закончить учебу. Я перестал учиться в очень юном возрасте и чувствовал себя виноватым", - рассказывал ранее Фильоль.

Теперь же мужчина сдал первый экзамен, после чего поблагодарил учителей и своих подписчиков.

