Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка

Первый тайм команды потратили на привыкание к газону в Та-Кали. Моменты имели оба коллектива. В рядах "горняков" возможности упустили Феррейра, Назарина, Бондарь, а в составе Спартанс – Чорич и Мбонг.

Шахтер прибавил во второй половине. В конце концов, подопечные Арды Турана выдали ударную трехминутку. Сначала Мейреллиш головой замкнул фланговый навес, а затем Изаки реализовал выход на кипера после паса Педриньо.

На финальном отрезке "горняки" могли сделать счет разгромным. Впрочем, больше команды не забивали. Шахтер с победой в активе гарантировал себе плей-офф турнира.

Статистика матча Хамрун – Шахтер 5-го тура Лиги конференций

Хамрун – Шахтер – 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 2.79

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 5 - 18

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 3 - 4

Фолы: 10 - 8

Хамрун: Бонелло – Компри, Эмерсон, Бьеличич, Камендзули – Мбонг (Эль-Фанис, 65), Чорич, Коффи (Аттард, 65), Гарсия, Чадженович – Смайлагич (Майер, 65)

Шахтер: Фесюн – Конопля (Тобиас, 46), Грам, Бондарь, Азарови – Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Изаки – Феррейра, Мейреллиш, Педринью да Силва (Эгиналдо, 67)

Предупреждения: Мбонг, Гарсия – Очеретько, Конопля

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!