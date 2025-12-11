Шахтер дожал Хамрун во втором тайме

Посредственное состояние газона позволило Спартанс начать с "горняками" на равных. Подопечные Арды Турана потратили полтайма, чтобы привыкнуть к условиям и создать остроту. Но удар Бондаренко заблокировали, а Феррейра не переиграл кипера.

Впоследствии моменты упустили Назарина (мимо) и Бондарь (сэйв). А вот Хамрун мог забить перед перерывом. Сначала Чорич на ближней штанге не одолел Фесюна, а затем бдительность кипера низовым ударом проверил Мбонг.

Шахтер прибавил со стартом второй половины. Давление "горняков" принесло плоды на 61-й минуте. Это Мейреллиш головой замкнул навес Азарови. А еще через три минуты Изаки перебросил мяч над вратарем после паса Педриньо.

Команда Турана могла сделать счет разгромным, но и двух мячей хватило для победы. "Горняки" набрали 12 очков и поднялись на 2-е место в таблице Лиги конференций. Закрывать основной этап турнира Шахтер будет 18 декабря.

Статистика матча Хамрун – Шахтер 5-го тура Лиги конференций

Хамрун – Шахтер – 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 2.79

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 5 - 18

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 3 - 4

Фолы: 10 - 8

Хамрун: Бонелло – Компри, Эмерсон, Бьеличич, Камендзули – Мбонг (Эль-Фанис, 65), Черич, Коффи (Аттард, 65), Гарсия, Чадженович – Смайлагич (Майер, 65)

Шахтер: Фесюн – Конопля (Тобиас, 46), Грам, Бондарь, Азарови – Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Изаки – Феррейра, Мейреллиш, Педринью да Силва (Эгиналдо, 67)

Предупреждения: Мбонг, Гарсия – Очеретько, Конопля

