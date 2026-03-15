Шахтер за счет пенальти смог обыграть Металлист 1925

В воскресенье, 15 марта, Шахтер встречался с Металлистом 1925.

Гости попытались сыграть против соперника осторожно и спокойно, однако Шахтер быстро нашел бреши в защите и стал осаждать штрафную Металлиста.

За тайм "горняки" создали немало моментов, включая выстрел Алиссона в перекладину. Под конец и харьковчане смогли ответить, но Ризнык уверенно забрал мяч.

Второй тайм был точной копией первого, но с одной разницей: Крупский привез пенальти в свои ворота. Да Силва уверенно реализовал 11-метровый, который и стал победным голом.

Шахтер - Металлист 1925 1:0

Гол: да Силва (пенальти), 61

