Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги конференций

"Бело-синие" смогут хлопнуть дверью.
Сегодня, 00:27       Автор: Антон Федорцив
Динамо / Getty Images
Динамо / Getty Images

Киевское Динамо проиграло итальянской Фиорентине в 5-м туре основного этапа Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка досрочно упустили шансы на евровесну.

Столичный гранд не сможет подняться выше 25-го места в сводной турнирной таблице. В данный момент в активе Динамо 3 пункта. А у гибралтарского Линкольн Ред Импс (24-я позиция) – 7 очков.

В финальном туре Динамо встретится с армянским Ноахом. Поединок состоится 18 декабря. Этот матч станет для "бело-синих" последним в еврокубках сезона 2025/26.

Кстати, ранее Костюк назвал причины поражения от Фиорентины.

