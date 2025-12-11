Интер Майами выкупил соотечественника Месси

Интер Майами определился с судьбой полузащитника Родриго Де Пауля. Опытный аргентинец продолжит выступления за "цапель", сообщает официальный сайт клуба.

Флоридцы выкупили контракт хавбека. Де Пауль провел в рядах Интера Майами полгода на правах аренды. Мадридский Атлетико заработает на трансфере 15 млн евро. Условия договора с "цаплями" пока неизвестны.

В сезоне-2025 Де Пауль провел 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 7 ассистов. Именно он забил чемпионский мяч флоридцев в финале Кубка МЛС против Ванкувера (3:1).

К слову, форвард Луис Суарес получил предложение Интера Майами о новом контракте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!