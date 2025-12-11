iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами выкупил соотечественника Месси

Хавбек оформил чемпионский гол.
Вчера, 23:19       Автор: Антон Федорцив
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

Интер Майами определился с судьбой полузащитника Родриго Де Пауля. Опытный аргентинец продолжит выступления за "цапель", сообщает официальный сайт клуба.

Флоридцы выкупили контракт хавбека. Де Пауль провел в рядах Интера Майами полгода на правах аренды. Мадридский Атлетико заработает на трансфере 15 млн евро. Условия договора с "цаплями" пока неизвестны.

В сезоне-2025 Де Пауль провел 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 7 ассистов. Именно он забил чемпионский мяч флоридцев в финале Кубка МЛС против Ванкувера (3:1).

К слову, форвард Луис Суарес получил предложение Интера Майами о новом контракте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико интер майами Родриго Де Пауль

Статьи по теме

Месси признан MVP Кубка МЛС-2025 Месси признан MVP Кубка МЛС-2025
Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС
Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии
Барселона дома обыграла Атлетико Барселона дома обыграла Атлетико

Видео

Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка
Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:55
Шахтер гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций
Лига конференций00:50
Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка
Лига конференций00:27
Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги конференций
Лига конференций00:25
Лига конференций: Динамо уступило Фиорентине, Шахтер одолел Хамрун, разгром от Кристал Пэлас
Лига Европы00:15
Лига Европы: Болонья переиграла Сельту, Фенербахче разгромил Бранн, Порту одолел Мальме
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Дубль конкурента Довбика помог Роме разгромить Селтик
Лига конференций23:54
Шахтер дожал Хамрун во втором тайме
Киберспорт23:40
StarLadder Budapest Major 2025: Spirit одолели Falcons, а Vitality прошли The MongolZ в четвертьфинале
Лига конференций23:31
Тренер Динамо озвучил причины поражения от Фиорентины
Другие страны23:19
Интер Майами выкупил соотечественника Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK