Месси признан MVP Кубка МЛС-2025

Аргентинец с Интер Майами ранее стал обладателем трофея.
Сегодня, 14:48       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси был признан MVP Кубка МЛС-2025.

Об этом сообщает официальный сайт североамериканской лиги.

Читай также: Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС

Флоридская команда в финале турнира одержала победу со счетом 3:1 над Ванкувер Уайткэпс, завоевав первое в своей истории чемпионство.

Аргентинец в решающем поединке записал себе в актив две результативные передачи.

Месси установил новый рекорд МЛС, отличившись 15 результативными действиями в плей-офф - шесть голов и девять ассистов.

Ранее президент Интер Майами раскрыл желание Месси.

