Месси признан MVP Кубка МЛС-2025
Нападающий Интер Майами Лионель Месси был признан MVP Кубка МЛС-2025.
Об этом сообщает официальный сайт североамериканской лиги.
Флоридская команда в финале турнира одержала победу со счетом 3:1 над Ванкувер Уайткэпс, завоевав первое в своей истории чемпионство.
Аргентинец в решающем поединке записал себе в актив две результативные передачи.
Месси установил новый рекорд МЛС, отличившись 15 результативными действиями в плей-офф - шесть голов и девять ассистов.
It had to be him. 🐐— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
Two assists to win it all. // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/ix26B2aHmY
