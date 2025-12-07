iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС

Флоридская команда с ассистами аргентинца одолела в финале плей-офф Ванкувер Уайткэпс.
Сегодня, 00:38       Автор: Игорь Мищук
Интер Майами - чемпион МЛС / Getty Images
Интер Майами - чемпион МЛС / Getty Images

В субботу, 6 декабря, состоялся финальный матч плей-офф МЛС, победу в котором праздновал Интер Майами, став чемпионом североамериканской лиги.

В решающем поединке флоридская команда одолела Ванкувер Уайткэпс с Томасом Мюллером в составе.

Читай также: Лионель Месси установил новый мировой рекорд

Подопечные Хавьера Маскерано повели в противостоянии на восьмой минуте благодаря автоголу Эдьера Окампо, а канадская команда сумела отыграться уже во втором тайме усилиями Али Ахмеда.

Звездный лидер Интер Майами Лионель Месси в этом матче не забивал, однако непосредственно приложился к победе своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Сначала аргентинец ассистировал на 71-й минуте Родриго Де Паулю, а в компенсированное время помог отличиться Тадео Альенде, который установил окончательный результат встречи.

Источник: Getty Images

Плей-офф МЛС, финал

Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Голы: Окампо, 8 (аг), Де Пауль, 71, Альенде, 90+6 - Ахмед, 60

Для Интер Майами это чемпионство МЛС стало первым в истории клуба.

Напомним, ранее Месси подписал новый контракт с Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами Ванкувер Уайткэпс

Статьи по теме

Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим
Месси - о Гвардиоле: Он для меня лучший из всех Месси - о Гвардиоле: Он для меня лучший из всех
Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси
Месси совершил 1300 результативных действий за карьеру Месси совершил 1300 результативных действий за карьеру

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл спринт в Эстерсунде, закроют первый этап гонки преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Украина01:15
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли Кудривку перед матчем Лиги конференций с Фиорентиной
Украина01:08
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Колосом в УПЛ
Киберспорт01:02
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi уступили Vitality, B8 и Passion UA одержали победы
Украина00:50
Суперлига: Кривбасс одолел Мавп, Ровно разгромило Говерлу, победы Соколов и Киев-Баскета
Другие страны00:38
Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС
Вчера, 23:55
Биатлон23:55
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл спринт в Эстерсунде, закроют первый этап гонки преследования
ЧМ-202623:45
Украина узнала потенциальный календарь в группе на ЧМ-2026
Футзал22:58
Экстра-лига по футзалу: Атлетик обыграл Фурнитуру, Киев Футзал одержал победу над Соколом
Украина22:45
УПЛ: ЛНЗ разгромил Оболонь, ничья Колоса и Шахтера, Динамо обыграло Кудривку
Европа22:21
Барселона с хет-триком Торреса одолела Бетис в сверхрезультативном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK