Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС

Флоридская команда с ассистами аргентинца одолела в финале плей-офф Ванкувер Уайткэпс.

В субботу, 6 декабря, состоялся финальный матч плей-офф МЛС, победу в котором праздновал Интер Майами, став чемпионом североамериканской лиги.

В решающем поединке флоридская команда одолела Ванкувер Уайткэпс с Томасом Мюллером в составе.

Подопечные Хавьера Маскерано повели в противостоянии на восьмой минуте благодаря автоголу Эдьера Окампо, а канадская команда сумела отыграться уже во втором тайме усилиями Али Ахмеда.

Звездный лидер Интер Майами Лионель Месси в этом матче не забивал, однако непосредственно приложился к победе своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Сначала аргентинец ассистировал на 71-й минуте Родриго Де Паулю, а в компенсированное время помог отличиться Тадео Альенде, который установил окончательный результат встречи.

Плей-офф МЛС, финал

Интер Майами - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Голы: Окампо, 8 (аг), Де Пауль, 71, Альенде, 90+6 - Ахмед, 60

Для Интер Майами это чемпионство МЛС стало первым в истории клуба.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Напомним, ранее Месси подписал новый контракт с Интер Майами.

