iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами анонсировал новый контракт Месси

Аргентинец останется в клубе до 2028 года.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Inter Miami CF
Лионель Месси / Inter Miami CF

Интер Майами представил промо материал нового контракта Лионеля Месси.

На фото аргентинец подписывает бумаги на фоне строительных работ на стадионе. Подпись гласит "Он дома".

Интер сообщил, что Месси уже подписал с командой новый контракт до 2028 года.

Напомним, что Месси переехал в МЛС в 2023 году С тех пор он провел 82 матча, отметившись 71 голом и 37 ассистами.

Ранее также сообщалось, что капитан Челси достиг юбилейной отметки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами
Месси определился с карьерным будущим Месси определился с карьерным будущим
Месси хет-триком Нэшвиллу закрыл регулярку МЛС Месси хет-триком Нэшвиллу закрыл регулярку МЛС
Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Другие страны20:49
Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами
Европа20:20
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Формула 120:12
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари
Европа19:48
Именитый тренер возглавит греческий гранд
Теннис19:21
Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"
Другие страны19:15
Интер Майами анонсировал новый контракт Месси
Олимпийские игры18:53
Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Европа18:50
Виртц оказался лидером по важному показателю
Еврокубки18:08
Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу
Формула 117:59
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK