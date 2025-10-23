Интер Майами анонсировал новый контракт Месси

Аргентинец останется в клубе до 2028 года.

Интер Майами представил промо материал нового контракта Лионеля Месси.

На фото аргентинец подписывает бумаги на фоне строительных работ на стадионе. Подпись гласит "Он дома".

Интер сообщил, что Месси уже подписал с командой новый контракт до 2028 года.

Напомним, что Месси переехал в МЛС в 2023 году С тех пор он провел 82 матча, отметившись 71 голом и 37 ассистами.

Ранее также сообщалось, что капитан Челси достиг юбилейной отметки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!