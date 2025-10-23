iSport.ua
Футбол

Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча

Рис Джеймс отыграл за "синих" уже 200 поединков.
Сегодня, 16:36       Автор: Игорь Мищук
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Капитан Челси Рис Джеймс достиг отметки в 200 матчей в составе лондонской команды.

Юбилейным для 25-летнего английского защитника стал поединок прошлого тура английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест (3:0), в котором он еще и отметился забитым мячом.

А перед следующим матчем в Лиге чемпионов с Аяксом (5:1) в котором он не участвовал, игрок получил от лондонского клуба памятный подарок.

Читай также: Нападающие Челси за полчаса дважды побили клубный рекорд в Лиге чемпионов

Источник: Getty Images

В 200 поединках за Челси Джеймс записал на свой счет 15 голов и 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что звезда Челси останется в лазарете на длительный срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

