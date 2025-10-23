Нападающие Челси за полчаса дважды побили клубный рекорд в Лиге чемпионов

Лондонский Челси разобрался с амстердамским Аяксом (5:1) в третьем туре Лиги чемпионов. Защитник Рис Джеймс перестал быть самым молодым автором гола "синих" в турнире.

Рекорд англичанина обновили дважды. На 18-й минуте счет открыл 19-летний испанский форвард Марк Гию. А вот четвертый гол оформил 18-летний бразилец Эстеван.

At 18 years and 181 days old, Estêvão becomes Chelsea's youngest ever goalscorer in the Champions League, breaking Marc Guiu's record from earlier in the game (19 years and 291 days).



He's also the third youngest penalty scorer in UEFA Champions League history, after Bojan (18y… pic.twitter.com/Upzrc82OR4 — Squawka (@Squawka) October 22, 2025

Юный латиноамериканский нападающий перебрался на Стэмфорд Бридж летом. Бразильский Палмейрас получил за него 45 млн евро. Статистика Эстевана в нынешнем сезоне – 11 матчей во всех турнирах (2 гола, 1 ассист).

Тем временем английский Ливерпуль оформил волевую победу над франкфуртским Айнтрахтом.

