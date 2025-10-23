iSport.ua
Нападающие Челси за полчаса дважды побили клубный рекорд в Лиге чемпионов

"Синие" разгромили нидерландский гранд.
Сегодня, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Эстеван / Getty Images
Эстеван / Getty Images

Лондонский Челси разобрался с амстердамским Аяксом (5:1) в третьем туре Лиги чемпионов. Защитник Рис Джеймс перестал быть самым молодым автором гола "синих" в турнире.

Рекорд англичанина обновили дважды. На 18-й минуте счет открыл 19-летний испанский форвард Марк Гию. А вот четвертый гол оформил 18-летний бразилец Эстеван.

Юный латиноамериканский нападающий перебрался на Стэмфорд Бридж летом. Бразильский Палмейрас получил за него 45 млн евро. Статистика Эстевана в нынешнем сезоне – 11 матчей во всех турнирах (2 гола, 1 ассист).

Тем временем английский Ливерпуль оформил волевую победу над франкфуртским Айнтрахтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Марк Гию Эстеван

