Ливерпуль оформил волевой разгром Айнтрахта

Начали команды на встречных курсах. В рядах мерсисайдцев самым активным был Исак. Но открыли счет в середине тайма "орлы" – Кристенсен из пределов штрафной низовым ударом в дальний угол завершил контратаку хозяев.

Но этот гол разгневал Ливерпуль. Еще до перерыва подопечные Арне Слота забили трижды. Сначала Экитике воспользовался передачей Робертсона. Дальше ван Дейк головой замкнул навес из углового. А впоследствии Конате повторил успех партнера.

Мерсисайдцы атаковали и во втором тайме. Это привело еще к двум голам: Гакпо замкнул дальнюю штангу после прострела Вирца, а Собослаи уложил в угол из-за пределов штрафной. Ливерпуль набрал 6 очков, а у Айнтрахта осталось 3 пункта.

Статистика матча Айнтрахт – Ливерпуль 3-го тура Лиги чемпионов

Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5

Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 3.26

Владение мячом: 35 % - 65 %

Удары: 4 - 18

Удары в створ: 1 - 14

Угловые: 2 - 10

Фолы: 4 - 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!