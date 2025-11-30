iSport.ua
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом

Дерби Лондона обошлось без победителя.
Сегодня, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Челси – Арсенал / Getty Images
Челси – Арсенал / Getty Images

К экватору первой половины соперники обменялись моментами. Сначала "канонир" Сака низовым ударом заставил поработать Санчеса. В ответ "пенсионер" Эстеван пробил выше ворот с отскока.

Затем в контратаке Челси Фернандес с разворота пробил в руки голкиперу. На 38-й минуте номинальных хозяев подвел Кайседо. Он наступил на ногу Мерино, а рефери после вмешательства VAR показал красную карточку.

Арсенал мог забить в раздевалку, но Санчес парировал выстрел Мартинелли в угол. Зато на старте второго тайма повел Челси. Это Чалоба головой замкнул ближнюю штангу после углового Джеймса.

Подопечные Микеля Артеты отыгрались на 60-й минуте – Мерино сыграл на штанге дальней после передачи Саки. "Канониры" могли и вырвать победу. Но под занавес поединка кипер Челси справился и с ударом Мерино, и с добыванием Йокереса.

Ничья оставила Арсенал наверху турнирной таблицы Премьер-лиги (30 очков). Идущий вторым Манчестер Сити набрал всего 25 пунктов. Тем временем в активе Челси 24 балла и 3-е место.

Статистика матча Челси – Арсенал 13-го тура чемпионата Англии

Челси – Арсенал – 1:1
Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 60

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 1.26
Владение мячом: 38 % - 62 %
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 3
Фолы: 12 - 13

