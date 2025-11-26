Барселона прервала впечатляющую серию голов в ЛЧ и чемпионате

Во вторник, 25 ноября, Барселона потерпела поражение от Челси со счётом 0:3, прервав тем самым серию матчей с голами, сообщает Педро Мартина.

По имеющейся информации, в матче Лиги чемпионов против лондонской команды каталонский клуб ни разу не поразил ворота соперника впервые с 15 декабря 2024 года, когда Барселона проиграла Леганесу со счётом 0:1.

С тех пор Барселона забивала как минимум один мяч в 53 матчах подряд, но в игре против Челси эта серия оборвалась.

В рамках Лиги чемпионов Барселона не смогла забить впервые с 7 ноября 2023 года, когда она уступила донецкому Шахтёру с минимальным счётом 0:1.

Отмечается, что после этого "блауграна" забивала в 22 матчах Лиги чемпионов подряд. Это была их самая длинная результативная серия в этом турнире после периода с 2009 по 2012 год, когда клуб провёл 29 матчей с голами.

