iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Челси останется в лазарете на длительный срок

Восстановление лидера команды затягивается.
Сегодня, 12:30       Автор: Антон Федорцив
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник лондонского Челси Коул Палмер не вернется на поле в ближайшее время. Главный тренер команды Энцо Мареска рассказал о состоянии хавбека, сообщает журналист Бен Джейкобс в X.

"Я ошибался [относительно возвращения Коула Палмера в ноябре]. К сожалению, ему нужно еще шесть недель.

Мы стараемся максимально защитить Коула. Медицинская служба – не волшебники. Надеемся, что шести недель будет достаточно", – заявил специалист.

Палмер выбыл из обоймы в сентябре из-за травмы паха. Цифры англичанина в нынешнем сезоне – 4 поединка во всех турнирах, 2 гола. В календаре Челси к началу декабря 10 матчей.

Напомним, ранее Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер Энцо Мареска

Статьи по теме

Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ
Стали известны сроки восстановления лидера Челси Стали известны сроки восстановления лидера Челси
Палмер зарегистрировал собственную торговую марку Палмер зарегистрировал собственную торговую марку
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев "Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK