Звезда Челси останется в лазарете на длительный срок

Полузащитник лондонского Челси Коул Палмер не вернется на поле в ближайшее время. Главный тренер команды Энцо Мареска рассказал о состоянии хавбека, сообщает журналист Бен Джейкобс в X.

"Я ошибался [относительно возвращения Коула Палмера в ноябре]. К сожалению, ему нужно еще шесть недель.

Мы стараемся максимально защитить Коула. Медицинская служба – не волшебники. Надеемся, что шести недель будет достаточно", – заявил специалист.

Палмер выбыл из обоймы в сентябре из-за травмы паха. Цифры англичанина в нынешнем сезоне – 4 поединка во всех турнирах, 2 гола. В календаре Челси к началу декабря 10 матчей.

Напомним, ранее Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer.

