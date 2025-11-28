Лидер Челси сыграет в лондонском дерби

Челси получил солидное усиление на матч против Арсенала, сообщает The Independent.

Напомним, что лондонское дерби состоится 30 ноября в рамках 13-го тура АПЛ.

В этом матче сможет принять участие Коул Палмер, который даже может попасть в стартовый состав.

Напомним, что в последний раз хабвек выходил на поле еще 20 сентября. Затем Палмер травмовал пах, а затем мизинец.

Всего в этом сезоне 23-летний англичанин провел 10 матчей, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл также может получить усиление.

