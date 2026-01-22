iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Челси хочет покинуть команду

Коул Палмер хочет вернуться в Манчестер.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Челси Коул Палмер хочет покинуть команду, утверждает Sky Sports.

Несмотря на свою роль лидера в команде, последние травмы несколько выбили Палмера из колеи.

Как сообщают источники, футболист хотел бы вернуться в Манчестер к своим друзьям. Ему не нравится жить в Лондоне.

Единственный доступный вариант для Палмера получить желаемое - переход в Манчестер Юнайтед.

Однако на текущий момент неизвестно, заинтересует ли манкунианцев такой трансфер, и будет ли Палмер давить на Челси, желая уйти.

В текущем сезоне Коул Палмер провел 13 матчей, отметившись пятью голами. Трансфермаркт оценивает игрока в 120 млн евро.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Юнайтед покинет команду по окончании сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

Статьи по теме

Палмер не готов сыграть с Аталантой Палмер не готов сыграть с Аталантой
В Челси готов к старту один из лидеров команды В Челси готов к старту один из лидеров команды
Лидер Челси сыграет в лондонском дерби Лидер Челси сыграет в лондонском дерби
Лидер Челси возобновил тренировки после травмы Лидер Челси возобновил тренировки после травмы

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа00:07
Рома без Довбика легко разобралась со Штутгартом
Вчера, 23:29
Украина23:29
Экс-тренер Динамо избил сантехника
Европа23:13
Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника
Европа22:55
Лидер Челси хочет покинуть команду
Биатлон22:36
Мандзин вошёл в топ-15 короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Другие22:22
Эпицентр-Подоляны проиграл в первом матче Кубка вызова
Бокс19:58
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с временным чемпионом WBC
Европа19:35
Манчестер Юнайтед распрощается с основным полузащитником по завершении сезона
Биатлон19:05
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Футзал18:49
Сборная Украины неудачно стартовала на Евро-2026 по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK