Лидер Челси хочет покинуть команду

Хавбек Челси Коул Палмер хочет покинуть команду, утверждает Sky Sports.

Несмотря на свою роль лидера в команде, последние травмы несколько выбили Палмера из колеи.

Как сообщают источники, футболист хотел бы вернуться в Манчестер к своим друзьям. Ему не нравится жить в Лондоне.

Единственный доступный вариант для Палмера получить желаемое - переход в Манчестер Юнайтед.

Однако на текущий момент неизвестно, заинтересует ли манкунианцев такой трансфер, и будет ли Палмер давить на Челси, желая уйти.

В текущем сезоне Коул Палмер провел 13 матчей, отметившись пятью голами. Трансфермаркт оценивает игрока в 120 млн евро.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Юнайтед покинет команду по окончании сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!