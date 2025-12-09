Палмер не готов сыграть с Аталантой

Челси не будет рисковать здоровьем своего лидера.

Хавбек Челси Коул Палмер может пропустить матч с Аталантой.

Напомним, что английский и итальянский клубы встретятся в Лиге чемпионов сегодня, 9 декабря. Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

Накануне главный тренер лондонцев Энцо Мареска подтвердил, что Палмер ещё не готов играть два матча за три дня.

Ранее хавбек восстановился после травмы и сыграл 58 минут против Борнмута. В клубе не хотят рисковать здоровьем своего лидера, а потому против Аталанты он не сыграет.

В текущем сезоне Коул Палмер провел шесть матчей, отличившись двумя голами.

С расписанием и результатами Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!