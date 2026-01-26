В Челси опровергли слухи об уходе лидера
Коул Палмер счастлив в Лондоне.
Главный тренер Челси Лиам Росеньор прокомментировал слухи об уходе Коула Палмера.
Напомним, ряд СМИ заявили, что хавбек несчастен в Лондоне и хочет вернуться в Манчестер. Якобы Палмер задумывается о переходе в Манчестер Юнайтед.
Однако по словам Росеньора Палмер счастлив в Челси, а сам клуб считает игро4а неотъемлемой частью своих будущих планов.
Я много раз разговаривал с Коулом, и он, кажется, очень, очень счастлив быть здесь. Он очень, очень счастлив быть в клубе.
Он важная часть наших долгосрочных планов. Он выдающийся игрок.
Каждый игрок переживает трудные моменты в своей карьере, связанные с травмами. Я не думаю, что это как-то отражается на его качествах. Он выдающийся футболист
