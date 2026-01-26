iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Челси опровергли слухи об уходе лидера

Коул Палмер счастлив в Лондоне.
Вчера, 23:19       Автор: Андрей Безуглый
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Главный тренер Челси Лиам Росеньор прокомментировал слухи об уходе Коула Палмера.

Напомним, ряд СМИ заявили, что хавбек несчастен в Лондоне и хочет вернуться в Манчестер. Якобы Палмер задумывается о переходе в Манчестер Юнайтед.

Однако по словам Росеньора Палмер счастлив в Челси, а сам клуб считает игро4а неотъемлемой частью своих будущих планов.

Я много раз разговаривал с Коулом, и он, кажется, очень, очень счастлив быть здесь. Он очень, очень счастлив быть в клубе.

Он важная часть наших долгосрочных планов. Он выдающийся игрок.

Каждый игрок переживает трудные моменты в своей карьере, связанные с травмами. Я не думаю, что это как-то отражается на его качествах. Он выдающийся футболист

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас рискует потерять одного из своих лидеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

Статьи по теме

Лидер Челси хочет покинуть команду Лидер Челси хочет покинуть команду
Палмер не готов сыграть с Аталантой Палмер не готов сыграть с Аталантой
В Челси готов к старту один из лидеров команды В Челси готов к старту один из лидеров команды
Лидер Челси сыграет в лондонском дерби Лидер Челси сыграет в лондонском дерби

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Эвеертон Миколенко нет умел обыграть Лидс
Европа23:57
Жирона с Ванатом и Цыганковым с трудом спасла матч с Хетафе
Европа23:19
В Челси опровергли слухи об уходе лидера
Формула 122:44
Лидер первого дня прокомментировал впечатления от нового болида
Европа22:17
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с клубом
Европа21:31
Барселона согласовала новый контракт с талантливым воспитанником
Европа19:50
Воспитанник Реала может перейти в Арсенал
Олимпийские игры19:49
Украина утвердила состав сборной на Олимпийские игры-2026
Европа19:22
Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе
Европа19:18
Защитник Вильярреала выбыл на длительный срок из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK