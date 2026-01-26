Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета может также покинуть клуб, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что зимой клуб уже расстался с Марком Гэхи, который перешел в Манчестер Сити.

Теперь и Матета может покинуть команду. Кристал Пэлас получил официальное предложение от Ноттингема.

"Лесники" предложили за 28-летнего француза 35 млн фунтов. И, как пишет журналист, сделка вполне реальная.

"Орлы" готовы расстаться с Матета, но только если выручат за него 40 млн фунтов, а также смогут найти ему замену. Первым кандидатом является Йорген Странд Ларсен.

Ранее также сообщалось, что и Вест Хэм потеряет своего лидера.

