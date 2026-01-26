iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе

Ноттингем сделал официальное предложение.
Сегодня, 19:22       Автор: Андрей Безуглый
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета может также покинуть клуб, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что зимой клуб уже расстался с Марком Гэхи, который перешел в Манчестер Сити.

Теперь и Матета может покинуть команду. Кристал Пэлас получил официальное предложение от Ноттингема.

"Лесники" предложили за 28-летнего француза 35 млн фунтов. И, как пишет журналист, сделка вполне реальная.

"Орлы" готовы расстаться с Матета, но только если выручат за него 40 млн фунтов, а также смогут найти ему замену. Первым кандидатом является Йорген Странд Ларсен.

Ранее также сообщалось, что и Вест Хэм потеряет своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан-Филипп Матета

Статьи по теме

Кристал Пэлас пытается сохранить одного из своих лидеров Кристал Пэлас пытается сохранить одного из своих лидеров
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Дебютант сборной Франции получил предложение контракта Дебютант сборной Франции получил предложение контракта
МЮ и Ноттингем сразятся за бомбардира середняка АПЛ МЮ и Ноттингем сразятся за бомбардира середняка АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Барселона согласовала новый контракт с талантливым воспитанником
Европа19:50
Воспитанник Реала может перейти в Арсенал
Олимпийские игры19:49
Украина утвердила состав сборной на Олимпийские игры-2026
Европа19:22
Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе
Европа19:18
Защитник Вильярреала выбыл на длительный срок из-за травмы
Европа18:57
Скандальный лидер Вест Хэма близок к возвращению на родину
Европа18:50
Бывший футболист Реала рассказал, что нужно Мбаппе, чтобы выиграть ЗМ
Европа18:33
Ювентус снова обратил внимание на игроков топ-клубов АПЛ
Европа18:15
Байер получил предложения по Мартину Терье
Европа18:08
Лион намерен продлить аренду звездного бразильца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK