iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан намерен перехватить опытного форварда

Жан-Филипп Матета интересен Милану.
Сегодня, 20:14       Автор: Андрей Безуглый
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Нападающий Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета может оказаться в Италии, пишет Саша Тавольери.

Напомним, что французом активно интересовался Милан, но их предложение в размере 35 млн фунтов было отклонено.

Затем за Матета пришел Ноттингем, предложивший большую сумму. "Орлы", в целом, согласились продать игрока, если найдут замену.

Накануне Кристал Пэлас за 50+ млн фунтов неожиданно подписал Йоргена Странд Ларсена, и теперь трансферу Матета ничего не мешает.

Однако Милан уверен, что сумеет обойти Ноттингем и переубедить Кристал Пэлас в ближайшие несколько дней.

Ранее также экс-форвард Челси перешел в клуб МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан-Филипп Матета

Статьи по теме

Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе Матета также может покинуть Кристал Пэлас в январе
Кристал Пэлас пытается сохранить одного из своих лидеров Кристал Пэлас пытается сохранить одного из своих лидеров
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Дебютант сборной Франции получил предложение контракта Дебютант сборной Франции получил предложение контракта

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Другие21:37
Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова
Лига Чемпионов21:07
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Формула 120:45
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне
Украина20:15
УХЛ: Сокол переиграл Одесчину
Европа20:14
Милан намерен перехватить опытного форварда
Европа19:59
Ювентус нашел новый вариант в Турции
Лига Чемпионов19:30
Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов
Европа18:54
Де Дзерби оказался под угрозой отставки
Формула 118:18
Норрис выделил преимущество болида Макларен над предыдущими версиями
Европа17:55
Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK