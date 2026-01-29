Де Дзерби оказался под угрозой отставки

Марсельский Олимпик вылетел из Лиги чемпионов после основного этапа. Неожиданный разгром от бельгийского Брюгге может стоить должности наставнику провансальцев Роберто Де Дзерби, сообщает RMC Sport.

Итальянец якобы не приехал на базу Марселя в четверг. Де Дзерби ведет переговоры с руководством гранда о дальнейшем сотрудничестве. Бывший главный тренер донецкого Шахтера рискует остаться без работы.

В общем раунде Марсель набрал 9 очков. Подопечные Де Дзерби только по дополнительным показателям уступили лиссабонской Бенфике. В чемпионате Франции провансальцы идут третьими, отставая от ПСЖ на 7 пунктов.

Кстати, вратарь Анатолий Трубин голом переписал историю Лиги чемпионов.

