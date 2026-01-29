iSport.ua
Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов

Также стал восьмым украинцем, забившим мадридскому Реалу.
Сегодня, 07:29
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В матче 8-го тура Лиги чемпионов Анатолий Трубин на 90+8-й минуте сумел забить гол в ворота мадридского Реала.

Тем самым украинский голкипер стал восьмым украинцем, забивавшим "королевской" команде, а также пятым автором гола в истории Лиги чемпионов среди вратарей.

До Анатолия голами отмечались голкиперы Ганс-Йорг Бутт, Синан Болат, Винсент Эньеама и Иван Проведель.

Также, помимо Трубина, мадридскому Реалу среди украинцев забивали Артем Милевский, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Шевченко, Александр Зубков, Олег Саленко и Сергей Ребров.

Как прошел матч Бенфика – Реал и как португальской команде удалось вырвать победу и место в плей-офф Лиги чемпионов, можно узнать на нашем сайте.

