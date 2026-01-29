Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов
В матче 8-го тура Лиги чемпионов Анатолий Трубин на 90+8-й минуте сумел забить гол в ворота мадридского Реала.
Тем самым украинский голкипер стал восьмым украинцем, забивавшим "королевской" команде, а также пятым автором гола в истории Лиги чемпионов среди вратарей.
До Анатолия голами отмечались голкиперы Ганс-Йорг Бутт, Синан Болат, Винсент Эньеама и Иван Проведель.
Porteros que marcaron goles en la UEFA Champions League:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
Hans-Jörg Butt 🇩🇪
13.09.2000 – Hamburgo vs Juventus a Van der Sar (penalti)
12.03.2002 – Leverkusen vs Juventus a Buffon (penalti)
08.12.2009 – Bayern Múnich vs Juventus a Buffon (penalti)
Sinan Bolat 🇧🇪
09.12.2009 –…
Также, помимо Трубина, мадридскому Реалу среди украинцев забивали Артем Милевский, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Шевченко, Александр Зубков, Олег Саленко и Сергей Ребров.
Как прошел матч Бенфика – Реал и как португальской команде удалось вырвать победу и место в плей-офф Лиги чемпионов, можно узнать на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!