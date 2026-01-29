iSport.ua
Бенфика - Реал 4:2: обзор матча и результат игры 28.01.2026

Украинский голкипер на последних секундах забил решающий гол в поединке с Реалом.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Бенфика обыграла Реал / Getty Images
Бенфика обыграла Реал / Getty Images

В среду, 28 января, Бенфика принимала на своем поле мадридский Реал в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

Подопечным Жозе Моуринью удалось одолеть соперника, одержав победу со счетом 4:2, а решающим в поединке стал гол украинского голкипера Анатолия Трубина, который и вывел лиссабонцев в плей-офф главного еврокубка.

Читай также: Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси

Реал повел в противостоянии по истечении получаса игры усилиями Килиана Мбаппе, который головой замкнул навес в штрафную. Однако Бенфика еще до перерыва сумела отыграться и выйти вперед. Сначала Андреас Шельдеруп с линии вратарской пробил Тибо Куртуа, а в компенсированное к первом тайму время Вангелис Павлидис реализовал пенальти.

В начале второй половины встречи Шельдеруп увеличил разрыв в счете до двух мячей, успешно пробив в нижний угол, однако вскоре Мбаппе ответил своим дублем, оставшись без опеки в центре штрафной и спокойно переправив мяч в сетку.

В компенсированное к матчу время мадридская команда осталась вдевятером после того, как по второму предупреждению заработали Рауль Асенсио и Родриго. А Бенфике до последних секунд не хватало одного забитого мяча для выхода в плей-офф - лиссабонцы оставались первыми непроходными, находясь на 25-м месте.

Тем не менее безумную точку в матче и в выступлениях португальской команды на общем этапе ЛЧ поставил Трубин. Бенфика заработала штрафной, украинский голкипер пошел в чужую штрафную и головой отправил мяч в сетку после подачи.

Другой украинец Георгий Судаков вышел на игру в стартовом составе Бенфики и был заменен на 83-й минуте. 

Бенфика с девятью очками стала 24-й в общей турнирной таблице Лиги чемпионов и вышла в плей-офф, опередив как раз на один мяч Марсель по разнице забитых и пропущенных (-2 против -3).

Реал в свою очередь не удержал место в топ-8 и прямую путевку в 1/8 финала, заняв с 15 баллами итоговую девятую позицию.

Статистика матча Бенфика - Реал восьмого тура Лиги чемпионов

Бенфика - Реал 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 - Мбаппе, 30, 58

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 1.59
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 22 - 16
Удары в створ: 12 - 6
Угловые: 6 - 5
Фолы: 11 - 15

Бенфика: Трубин - Дедич, Отаменди, Араужу, Даль - Аурснес, Баррейро - Престианни, Судаков (Барренчеа, 83), Шельдеруп (Силва, 90+3) - Павлидис (Иванович, 90+3).

Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Гюйсен (Алаба, 78), Каррерас (Браим, 78) - Гюллер (Сестеро, 78), Чуамэни (Камавинга, 55), Беллингем - Мастантуоно (Родриго, 55), Винисиус.

Предупреждения: Баррейро, Даль - Чуамэни, Асенсио, Гюйсен, Каррерас, Родриго.

Удаления: Асенсио, 90+3 (вторая желтая), Родриго, 90+6 (вторая желтая).

