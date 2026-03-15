Колос упустил победу над Зарей

Команда Костышина обязана была выигрывать матч.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Колос - Заря / Getty Images
В воскресенье, 15 марта, Колос принимал дома Зарю.

Хозяева с первых же минут стали создавать моменты. Гусол несколько раз растерял отличные возможности, а позднее Турбаевский с трудом парировал дальний удар Понедельника.

Открыть наконец счет удалось только со стартом второго тайма. Колос провел очередную быструю атаку, которая завершилась голом Салабая.

В течение следующих 45 минут хозяева должны были забивать еще пару мячей, но Турбаевский выдал отличный матч. Это позволило Заре использовать свой единственный шанс и спасти ничью на 88-й минуте.

Колос - Заря 1:1
Голы: Салабай, 49 - Анджушич, 89

Колос: Пахолюк — Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник — Демченко (Степаненко, 82), Элиас, Гагнидзе — Салабай, Климчук (Тахири, 76), Гусол (Кане, 76)

Заря: Турбаевский — Жуниньо, Эксинья, Джордан, Пердута — Кушниренко, Елавич (Саленко, 78), Попара (Горбач, 90+1), Анджушич, Слесар — Верлей (Задорожный, 71)

Статьи по теме

УПЛ: Эпицентр победил Рух, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925 УПЛ: Эпицентр победил Рух, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925
Заря с хет-триком Андушича разгромила Полтаву Заря с хет-триком Андушича разгромила Полтаву
Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос
"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари "Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Барселоны, Милана
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 118:40
"Борьба была довольно экстремальной": Вильнев прокомментировал гонку Феррари
Европа17:58
Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3
Украина17:25
Колос упустил победу над Зарей
Биатлон17:20
Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
Биатлон17:08
Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
Украина16:35
УХЛ: Кременчуг одержал третью победу над Одесчиной в полуфинальной серии
Футбол16:22
Финалиссима официально отменена
Европа16:15
Малиновский получил повреждение в матче Дженоа
Биатлон15:30
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
Украина15:20
УПЛ: Эпицентр победил Рух, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925
