Колос упустил победу над Зарей

В воскресенье, 15 марта, Колос принимал дома Зарю.

Хозяева с первых же минут стали создавать моменты. Гусол несколько раз растерял отличные возможности, а позднее Турбаевский с трудом парировал дальний удар Понедельника.

Открыть наконец счет удалось только со стартом второго тайма. Колос провел очередную быструю атаку, которая завершилась голом Салабая.

В течение следующих 45 минут хозяева должны были забивать еще пару мячей, но Турбаевский выдал отличный матч. Это позволило Заре использовать свой единственный шанс и спасти ничью на 88-й минуте.

Колос - Заря 1:1

Голы: Салабай, 49 - Анджушич, 89

Колос: Пахолюк — Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник — Демченко (Степаненко, 82), Элиас, Гагнидзе — Салабай, Климчук (Тахири, 76), Гусол (Кане, 76)

Заря: Турбаевский — Жуниньо, Эксинья, Джордан, Пердута — Кушниренко, Елавич (Саленко, 78), Попара (Горбач, 90+1), Анджушич, Слесар — Верлей (Задорожный, 71)

