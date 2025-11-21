Дебютант сборной Франции получил предложение контракта

Лондонский Кристал Пэлас предложил пролонгировать договор форварду Жану-Филиппу Матета. Переговоры между "орлами" и бомбардиром находятся на продвинутой стадии, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Пэлас стремится подавить интерес других клубов. Действующий контракт Матета с лондонцами рассчитан до лета 2027 года, а продлить его "орлы" хотят до 2029-го. Летом на нападающего был спрос в Италии (Наполи, Милан).

В нынешнем сезоне Матета сыграл 19 поединков во всех турнирах, в которых оформил 8 голов. В британской столице он начал четвертый полный сезон. Ранее форвард выступал за немецкий Майнц.

Кстати, английский Бирмингем Сити представил проект нового стадиона.

