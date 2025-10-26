АПЛ: Арсенал одолел Кристал Пэлас, Манчестер Сити уступил Астон Вилле

В очередном дерби Лондона "канониры" оформили минимальную победу. Единственный мяч Арсенал забил в первой половине – отличился бывший лидер "орлов" Эзе.

Помог подопечным Микеля Артеты стандарт. Мяч заметался в чужой площадке после навеса Райса со штрафного и отскочил под удар хавбека "канониров". Эзе с лета эффектно уложил в угол.

Статистика матча Арсенал – Кристал Пэлас 9-го тура чемпионата Англии

Арсенал – Кристал Пелас – 1:0

Гол: Езе, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 0.47

Владение мячом: 60 % - 40 %

Удары: 10 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 4 - 3

Фолы: 6 - 11

Тем временем Манчестер Сити потерпел минимальное поражение в Бирмингеме. Астон Вилла тоже повела в счете в первой половине. Это Кэш принял передачу перед штрафным и вторым касанием отправил мяч в угол ворот "горожан".

Арсенал укрепил лидерство в Премьер-лиге (22 очка). Манчестер Сити остался на четвертой строчке (16 пунктов), а "вилланы" поднялись на 7-е место (15). В свою очередь Пэлас оказались на 10-й позиции (13 баллов).

Статистика матча Астон Вилла – Манчестер Сити 9-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Кэш, 19

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.05

Владение мячом: 47 % - 53 %

Удары: 9 - 18

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 5 - 6

Фолы: 8 - 16

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!