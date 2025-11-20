iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Английский клуб представил крайне необычный дизайн нового стадиона

Бирмингем хочет отдать дань уважения городу.
20 ноября, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
/ Birmingham City
/ Birmingham City

Бирмингем представил проект нового стадиона.

Набиольшее количество вопросов вызывает необычный дизайн - арена будет иметь несколько дымовых труб.

По словам президента клуба, они будут напоминать о промышленном наследии клуба и города. Трубы будут своего рода данью уважения кирпичному заводу, который был там ранее.

Также заявляется, что новая арена будет видна на 40 миль вокруг (около 64 км), а ее строительство будет завершено к 2030 году.

В качестве еще одной "фишки" новой арены - в одной из труб будет лифт на самый верх, где будет располагаться бар с видом на город.

Ранее также сообщалось, что Брентфорд потерял игрока до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Наполи уверенно переиграл Аталанту Наполи уверенно переиграл Аталанту
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK