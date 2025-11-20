Английский клуб представил крайне необычный дизайн нового стадиона

Бирмингем представил проект нового стадиона.

Набиольшее количество вопросов вызывает необычный дизайн - арена будет иметь несколько дымовых труб.

По словам президента клуба, они будут напоминать о промышленном наследии клуба и города. Трубы будут своего рода данью уважения кирпичному заводу, который был там ранее.

Также заявляется, что новая арена будет видна на 40 миль вокруг (около 64 км), а ее строительство будет завершено к 2030 году.

В качестве еще одной "фишки" новой арены - в одной из труб будет лифт на самый верх, где будет располагаться бар с видом на город.

