Норрис выделил преимущество болида Макларен над предыдущими версиями

Действующий чемпион мира поделился впечатлениями.
Сегодня, 18:18       Автор: Антон Федорцив
Ландо Норрис / Getty Images
Британский пилот Макларен Ландо Норрис поделился мыслями о болиде MCL40 на тестах в испанской Барселоне. Триумфатор сезона-2025 сравнил новую версию машины с предыдущими, сообщает RaceFans.

"Довольно необычно. В поворотах скорости гораздо ниже, чем раньше, но на прямых разгон до 340-350 км/ч происходит гораздо быстрее, чем в предыдущие годы.

Машина местами более сложная в управлении, но это интересный вызов. Она мощная, далььше ощущается как настоящий болид Формулы-1, и это самое главное", – объяснил Норрис.

Британец в прошлом году выиграл титул в противостоянии с напарником по команде Оскаром Пиастри и гонщиком Ред Булл Максом Ферстаппеном. В новом сезоне Норрис будет выступать с "единицей" на болиде.

К слову, конюшня Феррари нашла гоночного инженера для британского пилота Льюиса Хэмилтона.

