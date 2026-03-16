НБА: Торонто победил Детройт, Оклахома обыграла Миннесоту
В ночь на понедельник, 16 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 15 марта
Оклахома – Миннесота – 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27)
Оклахома: Холмгрен (21 + 9 подборов), Гилджес-Александер (20 + 10 передач), Митчелл (11), Дорт (3), Хартенштайн (0 + 12 подборов) – старт; Джо (20), Карузо (17), Маккейн (15), Джейлин Уильямс (5), Уоллес (4 + 7 передач), Уиггинс (0).
Миннесота: Рэндл (32 + 8 подборов + 6 передач), Эдвардс (19 + 7 потерь), Дивинченцо (16 + 8 подборов), Гобер (2 + 7 подборов), Макдэниэлс (2) – старт; Досунму (18), Рид (6), Хайлэнд (3), Шэннон (3), Зикарски (2), Кларк (0), Инглс (0), Андерсон (0).
Кливленд – Даллас – 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30)
Кливленд: Митчелл (26 + 11 передач), Э. Мобли (18 + 11 подборов + 4 блок-шота), Харден (13 + 7 передач + 7 потерь), Уэйд (12), Эллис (5) – старт; Струс (24 + 8 подборов), Брайант (10), Шредер (8 + 6 передач), Томлин (4).
Даллас: Флэгг (27 + 10 передач), Маршалл (25 + 7 передач), Вашингтон (20 + 11 подборов + 5 перехватов), Нембхард (11), Кристи (9) – старт; Уильямс (12), Пулакидас (10), Бэгли (6), Калеб Мартин (5), Миддлтон (5), Пауэлл (0).
Милуоки – Индиана – 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 14 подборов + 8 передач), Роллинз (20 + 7 передач), Тернер (13), Грин (12), Кузма (8 + 8 передач) – старт; Портис (29 + 10 подборов), Принс (13), Г. Харрис (6), Симс (2), Джексон (0), Нэнс (0), Т. Адетокумбо (0).
Индиана: Несмит (32), Уокер (14 + 8 подборов + 6 передач), Зубац (10 + 7 подборов), Макконнелл (9 + 11 передач), Слоусон (3) – старт; Хафф (16), Топпин (11), Браун (9), Питер (9), Джексон (5), Поттер (3), Джонс (2).
Торонто – Детройт – 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27)
Торонто: Ингрэм (34), Барретт (27), Пелтль (21 + 18 подборов), Барнс (14 + 10 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Куикли (6 + 7 передач) – старт; Мамукелашвили (8), Шэд (4), Уолтер (3), Мобо (2).
Детройт: Каннингем (33 + 9 передач), Харрис (21), Дюрен (20 + 11 подборов), Томпсон (4), Д. Робинсон (1) – старт; Леверт (9), Грин (8), Рид (4), Хертер (3), Сассер (3), Холланд (2).
Филадельфия – Портленд – 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27)
Филадельфия: Граймс (31), Эдвардс (21), Эджкомб (18 + 12 подборов), Барлоу (11), Бона (2) – старт; Пейн (11), Уотфорд (7), Драммонд (6 + 17 подборов), Боучемп (2), Лори (0), Мартин (0).
Портленд: Авдия (25 + 9 передач + 7 потерь), Грант (20), Клингэн (11 + 15 подборов), Камара (7), Холидей (5) – старт; Хендерсон (11), Крейчи (9), Р. Уильямс (6 + 12 подборов), Тайбулл (5), Сиссоко (4).
Нью-Йорк – Голден Стейт – 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27)
Нью-Йорк: Брансон (30 + 9 передач), Таунс (17 + 12 подборов), Ануноби (14), Харт (7 + 12 подборов), Бриджес (7) – старт; Кларксон (14), Шамет (10), Робинсон (4 + 10 подборов), Альварадо (4), Диавара (3).
Голден Стейт: Подземски (25 + 6 передач), Пост (22), Сантос (20 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ричард (5), Леонс (2) – старт; Пейтон II (19), Спенсер (9), Крайер (3), Уильямс (2), Юртсевен (0).
Сакраменто – Юта – 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)
Сакраменто: Дерозан (41 + 11 передач + 5 потерь), Ачиува (20 + 11 подборов), Хейс (16 + 8 передач), Клиффорд (10), Рейно (8 + 12 подборов) – старт; Плауден (10), Макдермотт (9), Кардуэлл (2 + 7 подборов).
Юта: Уильямс (34 + 7 подборов + 7 передач), Сенсабо (22), Коллиер (21), Харклесс (13), Гарсия (3 + 11 подборов) – старт; Тшибве (9 + 8 подборов), Хинсон (7), Мбенг (2).
