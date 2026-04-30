Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником
Полузащитник Кобби Мейну продлил контракт с Манчестер Юнайтед.
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
21-летний футболист подписал новый трудовой договор, который будет рассчитан до июня 2031 года.
Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026
Мейну является воспитанником Манчестер Юнайтед, к академии которого присоединился в 2014 году.
За первую команду манкунианцев полузащитник дебютировал в январе 2023 года и провел на данный момент 98 матчей, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.
В нынешнем сезоне на счету Мейну три ассиста в 26 поединках.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!