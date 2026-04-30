Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником

Кобби Мейну заключил долгосрочное соглашение с манкунианцами.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Кобби Мейну / Getty Images

Полузащитник Кобби Мейну продлил контракт с Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

21-летний футболист подписал новый трудовой договор, который будет рассчитан до июня 2031 года.

Мейну является воспитанником Манчестер Юнайтед, к академии которого присоединился в 2014 году.

За первую команду манкунианцев полузащитник дебютировал в январе 2023 года и провел на данный момент 98 матчей, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне на счету Мейну три ассиста в 26 поединках.

Ранее сообщалось, что новый тренер МЮ сможет получить четверть миллиарда на трансферы.

