НХЛ: Сиэтл забросил 6 шайб Флориде, Эдмонтон обыграл Нэшвилл
В ночь на понедельник, 16 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 марта
Эдмонтон – Нэшвилл – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 3 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
2:0 – 22 Савой (Экхольм, Макдэвид)
2:1 – 44 Свечков (Бэррон, Хаг)
3:1 – 58 Хайман (Макдэвид)
Сиэтл – Флорида – 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 5 Майерс (Годро, Уинтертон)
2:0 – 11 Каттон (Олексяк, Какко)
2:1 – 12 Хиностроза (Боквист, Канин)
3:1 – 18 Уинтертон (Монтур, Майерс)
4:1 – 23 Какко (Каттон, Данн)
5:1 – 50 Макмэнн (Толванен, Какко)
6:1 – 54 Олексяк (Эберле, Макмэнн)
6:2 – 60 Луостаринен (Самоскевич, Форслинг)
Миннесота – Торонто – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 21 Райлли (Таварес, Маччелли)
0:2 – 22 Грул (Робертсон, Стечер)
0:3 – 28 Грул
1:3 – 44 Тарасенко (Хартман, Зукарелло-Асен)
2:3 – 45 Тарасенко (Зукарелло-Асен, Хартман)
2:4 – 59 Найз
Монреаль – Анахайм – 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 7 Карлссон (Терри, Крайдер)
0:2 – 21 Карлссон (Терри, Лакомб)
1:2 – 21 Ньюхук (Хатсон)
2:2 – 22 Кофилд (Сузуки, Добсон)
3:2 – 33 Сузуки (Андерсон, Слафковски)
3:3 – 35 Терри (Карлссон, Крайдер)
3:4 – 57 Готье (Пелинг, Вил)
Оттава – Сан-Хосе – 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Шайбы:
0:1 – 4 Ферраро (Мухамадуллин)
1:1 – 7 Батерсон ()
1:2 – 14 Тоффоли (Мухамадуллин, Ферраро)
2:2 – 24 Фогеле (Амадио)
2:3 – 30 Граф (Дикинсон, Селебрини)
3:3 – 33 Зеттерлунд (Спенс)
4:3 – 34 Клевен (Фогеле, Зеттерлунд)
4:4 – 43 Миса (Деарне, Тоффоли)
5:4 – 53 Батерсон (Жиру, Зуб)
6:4 – 54 Козенс (Брэди Ткачак)
7:4 – 57 Брэди Ткачак (Зуб, Амадио)
Виннипег – Сент-Луис – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 – 2 Флери (Баррон, Ламберт)
2:0 – 7 Шайфли (Моррисси)
2:1 – 45 Дворски (Сутер, Берггрен)
3:1 – 51 Коннор (Флери, Баррон)
3:2 – 59 Холлоуэй (Снаггеруд, Майллу)
