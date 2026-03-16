Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика

В рамках 29-го тура Серии А прошел матч Комо – Рома, который завершился победой подопечных Сеска Фабрегаса со счетом 2:1.

После финального свистка наставник подошел к тренеру римлян, чтобы пожать ему руку, но встретился с игнорированием этого жеста со стороны Гасперини, что вызвало возмущение у испанского специалиста.

"Я считаю это неспортивным поступком. И когда я зол, и когда меня удаляют, и даже когда считаю, что судья поступил со мной несправедливо, в конце матча я все равно иду пожать руку сопернику. Это вопрос уважения и спортивного духа, и мне было неприятно из-за того, что произошло. Повторяю: даже когда проигрываешь матч, все равно нужно пожать руку сопернику", – цитирует Фабрегаса Corriere dello Sport.

Напомним, для Ромы это поражение стало вторым за последние пять матчей: ранее они сыграли вничью с Болоньей и Ювентусом и победили Кремонезе.

Также в 29-м туре чемпионата Италии не обошлось без удалений, в игре Лацио – Милан арбитру пришлось показать две желтые карточки за протесты тренера.

