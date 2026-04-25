Президент Комо заявил, отпустит ли Фабрегаса тренировать другую команду

Президент Комо Мирван Суварсо на фоне слухов об уходе их текущего тренера Сеска Фабрегаса этим летом, чтобы тренировать Челси, высказался о ситуации.

Если его это осчастливит, то ему решать. Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счёте мы не его владельцы, он волен перейти в Челси, если пожелает.

Также босс итальянской команды заявил, что, несмотря на его возможный переход на тренерский мостик в лондонский клуб, он сохранит миноритарную долю в Комо.

Однако, если Фабрегас захочет поработать в другой итальянской команде, то договор о его доле в Комо будет разорван без возможности восстановления.

К слову, Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта.

