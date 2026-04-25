Президент Комо заявил, отпустит ли Фабрегаса тренировать другую команду

Дали зелёный свет возможному уходу испанца?
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Президент Комо Мирван Суварсо на фоне слухов об уходе их текущего тренера Сеска Фабрегаса этим летом, чтобы тренировать Челси, высказался о ситуации.

Если его это осчастливит, то ему решать. Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счёте мы не его владельцы, он волен перейти в Челси, если пожелает.

Также босс итальянской команды заявил, что, несмотря на его возможный переход на тренерский мостик в лондонский клуб, он сохранит миноритарную долю в Комо.

Однако, если Фабрегас захочет поработать в другой итальянской команде, то договор о его доле в Комо будет разорван без возможности восстановления.

К слову, Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта.

Статьи по теме

Фабрегас установил новое достижение в Серии А Фабрегас установил новое достижение в Серии А
Интер проявляет интерес к восходящей аргентинской звезде Интер проявляет интерес к восходящей аргентинской звезде
Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика
Клуб из Милана заинтересовался воспитанником Реал Мадрида Клуб из Милана заинтересовался воспитанником Реал Мадрида

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А, Бундеслиги, поединки Арсенала, Эвертона Миколенка, Барселоны и мадридского Атлетико
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Колос и Полтава откроют 25-й тур
просмотров

Последние новости

НБА08:43
Плей-офф НБА: Лейкерс одолел Хьюстон, Филадельфия уступила Бостону
Европа08:19
Лидер Реала снова получил повреждения
Европа07:52
Президент Комо заявил, отпустит ли Фабрегаса тренировать другую команду
Европа07:31
Лунин узнал свои баллы за матч против Бетиса
Европа07:12
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А, Бундеслиги, поединки Арсенала, Эвертона Миколенка, Барселоны и мадридского Атлетико
Европа00:07
Реал с Луниным упустил победу над Бетисом
Вчера, 23:40
Европа23:40
Наполи легко разгромил аутсайдера чемпионата
Европа23:15
Раньери заявил, что его уволили в одностороннем порядке
Другие21:55
Сборная Украины по борьбе добыла еще четыре медали
Европа21:20
Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию
