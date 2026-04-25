Президент Комо заявил, отпустит ли Фабрегаса тренировать другую команду
Дали зелёный свет возможному уходу испанца?
Президент Комо Мирван Суварсо на фоне слухов об уходе их текущего тренера Сеска Фабрегаса этим летом, чтобы тренировать Челси, высказался о ситуации.
Если его это осчастливит, то ему решать. Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счёте мы не его владельцы, он волен перейти в Челси, если пожелает.
Также босс итальянской команды заявил, что, несмотря на его возможный переход на тренерский мостик в лондонский клуб, он сохранит миноритарную долю в Комо.
Однако, если Фабрегас захочет поработать в другой итальянской команде, то договор о его доле в Комо будет разорван без возможности восстановления.
