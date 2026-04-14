Фабрегас установил новое достижение в Серии А

Испанец стал первым иностранцем с призом тренеру года имени Энцо Беарзота.

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас получил награду за свои успехи.

Итальянская федерация футбола наградила специалиста призом тренеру года имени Энцо Беарзота.

Награда вручается с 2011 года, но Фабрегас стал первым иностранцем, который ее удостоился. Также испанец прокомментировал свое будущее.

Это не индивидуальная награда, а награда всему городу, потому что в одиночку ты ничего не добьешься. Я крайне привязан к этому проекту, и это очень важно. Никогда не говори никогда, но сейчас крайне маловероятно, что я уйду из Комо. В прошлом году я по собственной инициативе захотел посмотреть, как работают другие клубы. Я сообщил об этом руководителю клуба, но в итоге решил остаться. Я очень доволен тем, чего мы можем добиться, и я надеюсь остаться здесь надолго

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!