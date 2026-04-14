Фабрегас установил новое достижение в Серии А

Испанец стал первым иностранцем с призом тренеру года имени Энцо Беарзота.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Сеск Фабрегас / Getty Images
Главный тренер Комо Сеск Фабрегас получил награду за свои успехи.

Итальянская федерация футбола наградила специалиста призом тренеру года имени Энцо Беарзота.

Награда вручается с 2011 года, но Фабрегас стал первым иностранцем, который ее удостоился. Также испанец прокомментировал свое будущее.

Это не индивидуальная награда, а награда всему городу, потому что в одиночку ты ничего не добьешься. Я крайне привязан к этому проекту, и это очень важно. Никогда не говори никогда, но сейчас крайне маловероятно, что я уйду из Комо.

В прошлом году я по собственной инициативе захотел посмотреть, как работают другие клубы. Я сообщил об этом руководителю клуба, но в итоге решил остаться. Я очень доволен тем, чего мы можем добиться, и я надеюсь остаться здесь надолго

Ранее также сообщалось, что Милан может продать свою звезду.

Статьи по теме

Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика Сеск Фабрегас раскритиковал наставника Довбика
Легенды Барселоны и Интера пронесли олимпийский огонь через Италию Легенды Барселоны и Интера пронесли олимпийский огонь через Италию
Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде
Тренер Комо готов возглавить Барселону Тренер Комо готов возглавить Барселону

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Европа20:20
Английские гранды готовы снова раскупить Борнмут
Европа19:30
Фабрегас установил новое достижение в Серии А
Европа18:45
Милан может продать Леау по сниженной цене
Украина18:05
В Украине создадут третью футбольную лигу
Киберспорт17:48
NaVi легко вышли на DreamLeague Season 29
Европа17:25
Экс-тренер Забарного решил покинуть команду
Европа14:54
Довбик может переехать в Англию
Бокс14:31
Леннокс Льюис поддержал решение Джошуа не отвечать Фьюри
Европа14:13
Известно, почему Лунин решил остаться в Мадриде
НХЛ13:49
НХЛ определила всех участников плей-офф сезона-2025/26
