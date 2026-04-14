Милан может продать Леау по сниженной цене

Португалец на серьезном спаде.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Леау / Getty Images
Вингер Милана Рафаэль Леау может покинуть команду летом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Издание описывает ситуацию, как самый лучший момент для иностранных клубов, чтобы выкупить португальца.

Сейчас у Леау действует клаусула в 175 млн евро, однако она не имеет никакого смысла, так как не отражает его стоимость. К тому же она истечет в июле.

Если раньше Милан мог рассчитывать на 80-100 млн евро, то теперь португалец стоит сильно дешевле из-за плохой формы и недовольства фанатов.

Ожидается, что Леау можно будет купить за 40 млн евро, однако сейчас неизвестно ничего об интересе к португальцу.

Ранее также сообщалось, что Бавария хочет купить другого вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

