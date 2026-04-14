Милан может продать Леау по сниженной цене

Вингер Милана Рафаэль Леау может покинуть команду летом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Издание описывает ситуацию, как самый лучший момент для иностранных клубов, чтобы выкупить португальца.

Сейчас у Леау действует клаусула в 175 млн евро, однако она не имеет никакого смысла, так как не отражает его стоимость. К тому же она истечет в июле.

Если раньше Милан мог рассчитывать на 80-100 млн евро, то теперь португалец стоит сильно дешевле из-за плохой формы и недовольства фанатов.

Ожидается, что Леау можно будет купить за 40 млн евро, однако сейчас неизвестно ничего об интересе к португальцу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!